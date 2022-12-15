Polícia Federal cumpre mandados em gabinetes de dois deputados e um vereador de Vitória

A Polícia Federal esteve na manhã desta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os alvos foram os gabinetes dos deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumção (PL). Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além da Assembleia Legislativa, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na Câmara de Vitória. O alvo foi o gabinete do vereador Armandinho Fontoura (Podemos) que, a partir de janeiro, vai presidir a Casa. Ouça detalhes na participação da comentarista de Política da CBN Vitória, Letícia Gonçalves.