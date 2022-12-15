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Polícia Federal cumpre mandados em gabinetes de dois deputados e um vereador de Vitória

As medidas foram autorizadas pelo STF no âmbito do inquérito das fake news e envolvem as investigações sobre atos antidemocráticos

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 dez 2022 às 11:42
Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa
Polícia Federal cumpre mandados na Assembleia Legislativa Crédito: Leitor/A Gazeta
A Polícia Federal esteve na manhã desta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os alvos foram os gabinetes dos deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumção (PL). Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além da Assembleia Legislativa, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na Câmara de Vitória. O alvo foi o gabinete do vereador Armandinho Fontoura (Podemos) que, a partir de janeiro, vai presidir a Casa. Ouça detalhes na participação da comentarista de Política da CBN Vitória, Letícia Gonçalves. 
Leticia Gonçalves - 15-12-22.mp3
Em nota, a PF informou que "cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e outras determinações de medidas diversas (nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim) determinadas pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos autos do Inquérito 4.781/DF, em atendimento à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (PGJ/ES)". As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito das fake news e envolvem as investigações sobre atos antidemocráticos que contestam o resultado das eleições.

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