Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A POLÍTICA

Poderes fazem "pacto" para reduzir despesas públicas no ES

Ouça a análise do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 17:48

Publicado em 

03 jun 2020 às 17:48
Palácio Anchieta Crédito: Marcelo Prest
Nesta edição do CBN e a Política, com o comentarista Vitor Vogas, o destaque tem a ver sobre como ocorreram as negociações do governo do Estado com representantes dos demais Poderes sobre cortes no orçamento. Vogas analisa que, os até 4% dos quais a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Estado (TJES) e o Ministério Público Estadual (MPES) aceitaram abrir mão mensalmente, entre maio e dezembro, nas respectivas fatias do orçamento público estadual soam de forma "tímida". Acompanhe a sua análise do comentarista sobre os impactos dos Termos de Acordo para redução no Orçamento. Confira:
CBN E A POLÍTICA - 03-06-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados