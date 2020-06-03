Poderes fazem "pacto" para reduzir despesas públicas no ES

Nesta edição do CBN e a Política, com o comentarista Vitor Vogas, o destaque tem a ver sobre como ocorreram as negociações do governo do Estado com representantes dos demais Poderes sobre cortes no orçamento. Vogas analisa que, os até 4% dos quais a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Estado (TJES) e o Ministério Público Estadual (MPES) aceitaram abrir mão mensalmente, entre maio e dezembro, nas respectivas fatias do orçamento público estadual soam de forma "tímida". Acompanhe a sua análise do comentarista sobre os impactos dos Termos de Acordo para redução no Orçamento. Confira: