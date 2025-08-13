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CBN e a Política

PL proíbe políticos de apoiar pré-candidaturas de outros partidos; entenda impactos no ES

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 13 de Agosto de 2025 às 19:03

Publicado em 

13 ago 2025 às 19:03
A mais de um ano das eleições, o Partido Liberal (PL) decidiu proibir políticos eleitos pela legenda de declarar apoio a pré-candidaturas de outras siglas. A medida foi determinada pela executiva nacional do partido e valerá para todos que exercem mandato pelo PL. Segundo resolução aprovada em julho, declarações ou manifestações de apoio — claras ou vedadas — a integrantes de outras legendas poderão ser punidas. Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Politica - 13-08-25

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