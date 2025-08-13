PL proíbe políticos de apoiar pré-candidaturas de outros partidos; entenda impactos no ES

A mais de um ano das eleições, o Partido Liberal (PL) decidiu proibir políticos eleitos pela legenda de declarar apoio a pré-candidaturas de outras siglas. A medida foi determinada pela executiva nacional do partido e valerá para todos que exercem mandato pelo PL. Segundo resolução aprovada em julho, declarações ou manifestações de apoio — claras ou vedadas — a integrantes de outras legendas poderão ser punidas. Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!