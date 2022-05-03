Pesquisa Ipec: cedo demais para Casagrande comemorar

O governador Renato Casagrande (PSB) larga em vantagem na corrida pelo Palácio Anchieta, como mostra a primeira pesquisa Rede Gazeta/Ipec, divulgada nesta segunda-feira (2), mas é cedo para ele comemorar. Os 42% que o socialista alcança no cenário estimulado (quando os nomes dos pré-candidatos são informados aos eleitores), sinalizam um segundo turno e ainda transformam-se em 23% no recorte espontâneo. Nesse caso, 60% dos entrevistados responderam que não sabem ou preferem não opinar sobre em quem votar para governador do Espírito Santo. É muita gente. Faltam cinco meses para o pleito do dia 2 de outubro e muito pode acontecer até lá. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.