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CBN e a Política

Pesquisa Ipec: cedo demais para Casagrande comemorar

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:24

Publicado em 

03 mai 2022 às 11:24
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) larga em vantagem na corrida pelo Palácio Anchieta, como mostra a primeira pesquisa Rede Gazeta/Ipec, divulgada nesta segunda-feira (2), mas é cedo para ele comemorar. Os 42% que o socialista alcança no cenário estimulado (quando os nomes dos pré-candidatos são informados aos eleitores), sinalizam um segundo turno e ainda transformam-se em 23% no recorte espontâneo. Nesse caso, 60% dos entrevistados responderam que não sabem ou preferem não opinar sobre em quem votar para governador do Espírito Santo. É muita gente. Faltam cinco meses para o pleito do dia 2 de outubro e muito pode acontecer até lá. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - 03-05-22.mp3

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