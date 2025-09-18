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CBN e a Política

"PEC da Blindagem": o que é e como votaram os deputados do ES

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 18 de Setembro de 2025 às 00:18

Publicado em 

18 set 2025 às 00:18
CBN e a Política, com Letícia Gonçalves
CBN e a Política, com Letícia Gonçalves Crédito: CBN Vitória
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que a Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, em dois turnos, o texto-base de uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. É a chamada "PEC da Blindagem". Sobre a bancada capixaba, apenas três dos 10 deputados federais votaram contra a PEC. A proposta protege deputados e senadores de investigações, como a que apura desvio de dinheiro de emendas parlamentares. E dá foro privilegiado para presidentes de partidos. Os votos dos deputados capixabas foram iguais nos dois turnos. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 17-09-25

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