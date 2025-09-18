"PEC da Blindagem": o que é e como votaram os deputados do ES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que a Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, em dois turnos, o texto-base de uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. É a chamada "PEC da Blindagem". Sobre a bancada capixaba, apenas três dos 10 deputados federais votaram contra a PEC. A proposta protege deputados e senadores de investigações, como a que apura desvio de dinheiro de emendas parlamentares. E dá foro privilegiado para presidentes de partidos. Os votos dos deputados capixabas foram iguais nos dois turnos. Ouça a conversa completa!