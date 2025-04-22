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CBN e a Política

Pazolini admite disputar governo do ES "em construção macro"

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 11:52

Publicado em 

22 abr 2025 às 11:52
Pazolini após resultado das eleições 2024
Pazolini após resultado das eleições 2024 Crédito: Vitor Jubini
Durante cerca de cinco horas, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), prestou contas à Câmara Municipal, na última semana. Ao responder questionamentos de vereadores, o chefe do Executivo municipal basicamente exaltou os feitos da própria gestão. Em um raro momento, porém, Pazolini falou também sobre as eleições de 2026 e admitiu disputar o Palácio Anchieta: "Se for da vontade de Deus, consultando a minha família, as pessoas que nos acompanham, com muita humildade, poderemos ter, sim, algo que seja inovador para levar essas políticas públicas aos 78 municípios", afirmou, ao responder a uma pergunta feita por Armandinho Fontoura (PL). Este é o tema em destaque no "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves.
CBN - CBN e a Política - 22-04-25.mp3

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