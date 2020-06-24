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CBN E A POLÍTICA

Partido de Magno Malta aposta em nome próprio para disputa em Vitória

Ouça a análise de Vitor Vogas na edição desta quarta-feira (24) do CBN e a Política!

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:00

Publicado em 

24 jun 2020 às 18:00
Magno Malta quando atuava no Senado Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Partido Liberal (PL), sigla comandada no Estado pelo ex-senador Magno Malta, decidiu entrar de verdade na eleição a prefeito de Vitória, preparando um candidato próprio à sucessão de Luciano Rezende. O engenheiro civil Halpher Luiggi é a grande aposta do partido para liderar uma chapa majoritária na disputa municipal. Se eles não conseguirem viabilizar a candidatura própria, o plano B é fazer uma composição e emplacar o afilhado político de Magno como candidato a vice-prefeito em outra chapa. Sobre este caso, o comentarista político Vitor Vogas traz sua análise nesta edição do CBN e a Política. Ouça!
CBN E A POLÍTICA - 24-06-20
 

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