Para bancar candidatura ao governo do ES, Rigoni enfrenta risco de isolamento

Novas movimentações que envolvem a eleição de 2022 no Espírito Santo. Dessa vez, Letícia Gonçalves traz como destaque, nesta edição do "CBN e a Política", que o deputado federal Felipe Rigoni saiu do PSB e ingressou no União Brasil, partido que resultou da fusão de DEM e PSL, e já assumiu a presidência da legenda no Espírito Santo. "Não sem contratempos. Com menos de uma semana no posto já tem que conter uma possível debandada, que inclui a família Ferraço e deputados estaduais descontentes. Tudo isso ainda tentando emplacar uma candidatura ao governo do estado, a dele mesmo", analisa a comentarista.