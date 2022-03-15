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CBN e a Política

Para bancar candidatura ao governo do ES, Rigoni enfrenta risco de isolamento

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 15 de Março de 2022 às 11:04

Publicado em 

15 mar 2022 às 11:04
Deputado federal Felipe Rigoni, eleito pelo PSB, agora integra partido de centro-direita
Deputado federal Felipe Rigoni, eleito pelo PSB, agora integra partido de centro-direita Crédito: Ricardo Medeiros
Novas movimentações que envolvem a eleição de 2022 no Espírito Santo. Dessa vez, Letícia Gonçalves traz como destaque, nesta edição do "CBN e a Política", que o deputado federal Felipe Rigoni saiu do PSB e ingressou no União Brasil, partido que resultou da fusão de DEM e PSL, e já assumiu a presidência da legenda no Espírito Santo. "Não sem contratempos. Com menos de uma semana no posto já tem que conter uma possível debandada, que inclui a família Ferraço e deputados estaduais descontentes. Tudo isso ainda tentando emplacar uma candidatura ao governo do estado, a dele mesmo", analisa a comentarista.
CBN e a POLITICA - 15-03-22

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