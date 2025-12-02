Para 2026: Casagrande prega unidade e pede "sensibilidade" aos aliados

O governador Renato Casagrande (PSB) deve anunciar ainda este ano quem vai ser o candidato do grupo dele a disputar o Palácio Anchieta em 2026. No páreo, estão o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido). A vantagem, ao menos dentro do círculo casagrandista, está com Ricardo. O discurso, publicamente, é de união, mas, na prática, há uma disputa velada entre o prefeito e o vice-governador. Na última quinta-feira (27), durante entrevista coletiva sobre as obras do corredor exclusivo para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, Casagrande afirmou que o "que vai trafegar nessa via é a nossa unidade", ao ser questionado sobre quem vai ser o ungido. Ele reforçou que a ideia é que apenas um nome do grupo político se lance na disputa, mas, para isso, precisa convencer os próprios aliados. É sobre esse cenário que a comentarista Letícia Gonçalves trata nesta edição do "CBN e a Política". Ouça a conversa completa!
