CBN e a Política

Para 2026: Casagrande prega unidade e pede "sensibilidade" aos aliados

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 02 de Dezembro de 2025 às 11:30

Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN
Entrevista com o Governador Renato Casagrande na CBN Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) deve anunciar ainda este ano quem vai ser o candidato do grupo dele a disputar o Palácio Anchieta em 2026. No páreo, estão o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido). A vantagem, ao menos dentro do círculo casagrandista, está com Ricardo. O discurso, publicamente, é de união, mas, na prática, há uma disputa velada entre o prefeito e o vice-governador. Na última quinta-feira (27), durante entrevista coletiva sobre as obras do corredor exclusivo para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, Casagrande afirmou que o "que vai trafegar nessa via é a nossa unidade", ao ser questionado sobre quem vai ser o ungido. Ele reforçou que a ideia é que apenas um nome do grupo político se lance na disputa, mas, para isso, precisa convencer os próprios aliados. É sobre esse cenário que a comentarista Letícia Gonçalves trata nesta edição do "CBN e a Política". Ouça a conversa completa!
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

