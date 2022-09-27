Os resultados da última pesquisa Ipec e a reta final das campanhas no ES

Sete candidatos na disputa pelo governo do ES Crédito: Montagem Geraldo Neto

A pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta e divulgada na quinta-feira (22) mostra que o atual governador, Renato Casagrande (PSB), oscilou de 56% para 53% nas intenções de voto dos eleitores. Ainda assim, ele lidera com ampla vantagem a disputa ao governo do Espírito Santo. Na sequência aparece o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que oscilou de 19% para 18%. Ambos os candidatos tiveram variações dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), que antes tinham 5%, agora têm 7% cada um. Capitão Vinicius Sousa (PSTU) foi mencionado por 1% dos entrevistados, contra 3% na pesquisa anterior. O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que antes eram mencionados por 1% dos eleitores capixabas, nesta rodada não atingiram 1%.

Para o Senado, a senadora Rose de Freitas (MDB) cresceu e aparece com 31% das intenções de voto, seguida pelo ex-senador Magno Malta (PL), com 27%. Os dois seguem tecnicamente empatados em primeiro lugar, na disputa para o Senado Federal.

Na sequência da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores entrevistados, aparecem o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), com 8%; o empresário Carone (Agir) e o Coronel Lugato (DC), com 2% cada um; e Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (Psol) e Nelson Junior (Avante), com 1% cada. O candidato Antonio Bungenstab (PRTB) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. Esta é a segunda pesquisa realizada após o início do horário eleitoral no rádio e na TV.

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08455/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-08282/2022.