Os planos do PT para as eleições municipais de 2020 no ES

Recém-empossada presidente estadual do PT, no dia 13 de dezembro, Jackeline Rocha tem consciência de que as eleições municipais deste ano serão decisivas para o seu partido recuperar o prestígio e o espaço político perdidos no Brasil inteiro desde 2016. No Espírito Santo não é diferente. Por isso, a sucessora de João Coser na presidência estadual estabelece metas, como eleger ao menos dois vereadores do partido em cada cidade capixaba. Outra é eleger o prefeito de pelo menos 20 dos 78 municípios do Espírito Santo. Este é o tema do CBN e a Política desta sexta-feira (03), com o comentarista Vitor Vogas: