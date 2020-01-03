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CBN e a Política

Os planos do PT para as eleições municipais de 2020 no ES

Quem está à frente do partido no Espírito Santo é Jackeline Rocha

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:34

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:34
Ouça o quadro Crédito: Divulgação
Recém-empossada presidente estadual do PT, no dia 13 de dezembro, Jackeline Rocha tem consciência de que as eleições municipais deste ano serão decisivas para o seu partido recuperar o prestígio e o espaço político perdidos no Brasil inteiro desde 2016. No Espírito Santo não é diferente. Por isso, a sucessora de João Coser na presidência estadual estabelece metas, como eleger ao menos dois vereadores do partido em cada cidade capixaba. Outra é eleger o prefeito de pelo menos 20 dos 78 municípios do Espírito Santo. Este é o tema do CBN e a Política desta sexta-feira (03), com o comentarista Vitor Vogas:
CBN e a Política - 03-01-20.mp3
 

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