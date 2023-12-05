Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Os personagens da movimentação política na Serra para 2024

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 11:09

Publicado em 

05 dez 2023 às 11:09
Fachada da Prefeitura da Serra
Fachada da Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação | PMS
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que não são apenas os  tradicionais políticos da Serra, como o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) e o atual chefe do Executivo municipal, Sérgio Vidigal (PDT), que se movimentam de olho nas eleições de 2024. O deputado estadual Pablo Muribeca saiu do Patriota — que se fundiu ao PTB, dando margem legal para a saída do parlamentar — para o Republicanos. Filiou-se à nova legenda no último dia 23. "Caricato e com um onipresente chapéu sobre a cabeça, Muribeca tem feito barulho, para o bem ou para o mal, nas sessões da Assembleia e fora do Legislativo", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 05-12-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados