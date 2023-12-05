Os personagens da movimentação política na Serra para 2024

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que não são apenas os tradicionais políticos da Serra, como o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) e o atual chefe do Executivo municipal, Sérgio Vidigal (PDT), que se movimentam de olho nas eleições de 2024. O deputado estadual Pablo Muribeca saiu do Patriota — que se fundiu ao PTB, dando margem legal para a saída do parlamentar — para o Republicanos. Filiou-se à nova legenda no último dia 23. "Caricato e com um onipresente chapéu sobre a cabeça, Muribeca tem feito barulho, para o bem ou para o mal, nas sessões da Assembleia e fora do Legislativo", explica. Ouça a conversa completa!