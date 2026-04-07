Os novos comandos do governo do Estado e da prefeitura de Vitória

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz um panorama sobre as mudanças no comando do governo do Espírito Santo e da prefeitura de Vitória na última semana, de intensa movimentação política. Ricardo Ferraço (MDB), até então vice-governador do Espírito Santo, assumiu na quinta-feira (2) o comando do Executivo estadual. Ele vai ficar à frente do Palácio Anchieta ao menos até 31 de dezembro. É pré-candidato à reeleição, na tentativa de estender a estadia no cargo. O emedebista sucede Renato Casagrande (PSB), que renunciou ao mandato para disputar uma cadeira no Senado.

Também na última semana, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), apresentou a renúncia ao cargo à Câmara de Vereadores, na quarta-feira (1º). A saída faz parte da preparação para disputar as eleições de 2026. Pazolini é cotado para disputar o governo do Estado e chegou a pedir férias da Polícia Civil para viabilizar a campanha. Por ser delegado, o mandatário teria que se apresentar à corporação logo após renunciar ao mandato de prefeito e poderia ser designado para atuar em qualquer delegacia do Estado, em meio ao período pré-eleitoral. O pedido de afastamento foi feito em 22 de janeiro e deferido no dia seguinte. Com a mudança, a vice-prefeita Cris Samorini (PP) assumiu o comando do município. Cris é aliada de Pazolini. Ouça a conversa completa!