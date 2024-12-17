Os bastidores que envolvem a disputa pela presidência da Câmara de Vitória

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que até recentemente, estava tudo certo para o vereador reeleito Anderson Goggi (PP) ser alçado ao posto de presidente da Câmara de Vitória no dia 1º de janeiro, sem enfrentar nenhum adversário. Ele conta com o apoio do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), o que, via de regra, é crucial para quem quer comandar a Casa. Mas outro nome surgiu, o de André Brandino (Podemos). Agora, os dois medem forças em busca dos votos dos colegas. O grupo de Brandino tem cinco integrantes: Aloísio Varejão (PSB), Dalto Neves (SD), Luiz Paulo Amorim (PV) e Maurício Leite (PRD), além do próprio Brandino. Essa "novidade" ocorreu em meio à insatisfação de parte dos parlamentares, entre eleitos e reeleitos, com uma tentativa de vereadores governistas, entre eles Goggi, de alterar o regimento interno da Câmara e a Lei Orgânica Municipal retirando prerrogativas do Legislativo e dando mais poderes ao Executivo. Ouça a conversa completa!