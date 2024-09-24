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CBN e a Política

Os bastidores dos debates entre os candidatos a prefeito da Grande Vitória

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 11:50

Publicado em 

24 set 2024 às 11:50
Candidatos a prefeito de Vila Velha, debate Eleições 2024
Candidatos a prefeito de Vila Velha, debate Eleições 2024 Crédito: Fernando Madeira
Os candidatos a prefeito de Vila Velha fizeram pouquíssimas propostas durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória nesta segunda-feira (23). A opção foi pelo ataque. O alvo principal foi Arnaldinho Borgo (Podemos), que disputa a reeleição. Assim como no debate entre o concorrentes a prefeito de Vitória, na última sexta-feira (20), que colocou Lorenzo Pazolini (Republicanos) no foco, não se pode dizer que houve "perseguição" e sim apenas uma estratégia até esperada, sem surpresas. É natural que os adversários critiquem a atual gestão, que pretendem substituir. Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves. A colunista também analisa o debate desta terça-feira (24) com os candidatos à prefeitura de Cariacica. 
CBN - CBN e a Politica - 24-09-24.mp3

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