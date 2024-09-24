Os bastidores dos debates entre os candidatos a prefeito da Grande Vitória

Os candidatos a prefeito de Vila Velha fizeram pouquíssimas propostas durante o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória nesta segunda-feira (23). A opção foi pelo ataque. O alvo principal foi Arnaldinho Borgo (Podemos), que disputa a reeleição. Assim como no debate entre o concorrentes a prefeito de Vitória, na última sexta-feira (20), que colocou Lorenzo Pazolini (Republicanos) no foco, não se pode dizer que houve "perseguição" e sim apenas uma estratégia até esperada, sem surpresas. É natural que os adversários critiquem a atual gestão, que pretendem substituir. Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves. A colunista também analisa o debate desta terça-feira (24) com os candidatos à prefeitura de Cariacica.