Os bastidores da posse de Renato Casagrande no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reeleito, tomou posse na tarde no último domingo (1º) na Assembleia Legislativa e, em seguida, foi reconduzido ao cargo no Palácio Anchieta. Casagrande já havia governado o Espírito Santo de 2011 a 2014 e foi reeleito para um terceiro mandato no Executivo Estadual. A comentarista Letícia Gonçalves acompanhou à posse e traz os detalhes das movimentações nesta edição do "CBN e a Política". "O salão São Tiago ficou lotado. Faltou lugar até para os secretários que compõem o primeiro escalão. Eles pegaram cadeiras destinadas à imprensa para não ficar em pé. Alguns não resistiram e deram uma olhada em outra cerimônia", conta a comentarista. Ouça a conversa completa!