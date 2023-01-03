Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Os bastidores da posse de Renato Casagrande no ES

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:36

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:36
Governador Renato Casagrande (PSB)
Governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reeleito, tomou posse na tarde no último domingo (1º) na Assembleia Legislativa e, em seguida, foi reconduzido ao cargo no Palácio Anchieta. Casagrande já havia governado o Espírito Santo de 2011 a 2014 e foi reeleito para um terceiro mandato no Executivo Estadual. A comentarista Letícia Gonçalves acompanhou à posse e traz os detalhes das movimentações nesta edição do "CBN e a Política". "O salão São Tiago ficou lotado. Faltou lugar até para os secretários que compõem o primeiro escalão. Eles pegaram cadeiras destinadas à imprensa para não ficar em pé. Alguns não resistiram e deram uma olhada em outra cerimônia", conta a comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 03-01-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China.
God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027
Imagem de destaque
Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a “pelanquinha” na barriga dos gatos 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados