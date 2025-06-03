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CBN e a Política

Os bastidores da eleição interna do PT e planos do partido para 2026

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 11:08

Publicado em 

03 jun 2025 às 11:08
Jack Roche e João Coser disputam comando do PT no ES
Jack Roche e João Coser disputam comando do PT no ES Crédito: Reprodução
A presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, Jack Rocha, está em busca de mais um mandato à frente da sigla. A chapa liderada por ela disputa contra a do deputado estadual João Coser. Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves mostra que o Processo de Eleições Diretas (PED) do partido vai ser realizado no dia seis de julho e já movimenta a militância, dirigentes e mandatários. 
O deputado federal Helder Salomão colocou-se à disposição para concorrer ao governo do Estado, mas apenas se for "o candidato do Lula", ou seja, se o lançamento da candidatura aqui foi considerado estratégico e se a campanha contar com a participação direta do presidente da República. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 03-06-25.mp3

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