Os bastidores da eleição interna do PT e planos do partido para 2026

A presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, Jack Rocha, está em busca de mais um mandato à frente da sigla. A chapa liderada por ela disputa contra a do deputado estadual João Coser. Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves mostra que o Processo de Eleições Diretas (PED) do partido vai ser realizado no dia seis de julho e já movimenta a militância, dirigentes e mandatários.
O deputado federal Helder Salomão colocou-se à disposição para concorrer ao governo do Estado, mas apenas se for "o candidato do Lula", ou seja, se o lançamento da candidatura aqui foi considerado estratégico e se a campanha contar com a participação direta do presidente da República. Ouça a conversa completa!
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