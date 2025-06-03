Os bastidores da eleição interna do PT e planos do partido para 2026

A presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, Jack Rocha, está em busca de mais um mandato à frente da sigla. A chapa liderada por ela disputa contra a do deputado estadual João Coser. Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves mostra que o Processo de Eleições Diretas (PED) do partido vai ser realizado no dia seis de julho e já movimenta a militância, dirigentes e mandatários.