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VITOR VOGAS

Orçamento do governo estadual para Segurança supera o da Educação

Análise mostra que os números para previdência também merecem atenção

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 20:08

Publicado em 

02 out 2019 às 20:08
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Marcelo Prest
O Governo do Espírito Santo enviou, nesta segunda-feira (30), o Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020, para apreciação e votação na Assembleia Legislativa. O orçamento global previsto para o próximo ano é de R$ 19,7 bilhões e representa um aumento de 11,45% em relação ao de 2019. Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz alguns dos destaques a respeito do Orçamento apresentado. São eles:
1. Pela primeira vez em uma série histórica, o governo planeja gastar mais na Secretaria de Segurança Pública do que na de Educação;
2. Rombo na Previdência: só com recursos próprios, governo Casagrande vai gastar 3 vezes o que vai investir em 2020;
3. Secult e Secretaria de Direitos Humanos perdem recursos;
4. A receita total sobe 11,45% em relação a este ano. São 2 bi a mais. O governo aposta em um crescimento da arrecadação, com royalties, aumento da produção da Vale e retomada das atividades da Samarco.
Ouça a análise completa:
CBN e a Política - 02-10-19

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