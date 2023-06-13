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CBN e a Política

O voto decisivo para derrubar veto de Pazolini ao reajuste salarial de vereadores

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 11:35

Publicado em 

13 jun 2023 às 11:35
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Na segunda-feira (12), a Câmara de Vitória derrubou o veto do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e manteve o aumento de salário dos vereadores de R$ 8,9 mil para R$ 17,6 mil a partir da próxima legislatura, em 2025. Eles também terão direito a 13º salário, benefício que atualmente não está previsto na legislação da Capital. É o fim de um cabo de guerra entre os vereadores e o chefe do Executivo municipal. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. Ela explica o contexto da votação:
CBN e a Política - 07-06-23
O veto somente poderia ser rejeitado se ao menos oito dos 15 vereadores se posicionassem contra o prefeito. Como exatamente oito votaram a favor do projeto de lei, em maio, bastaria que esses mesmos parlamentares se expusessem à crítica pública mais uma vez em prol de uma pauta impopular.
Entre os favoráveis ao aumento, contudo, um, Chico Hosken (Podemos), não compareceu à sessão desta segunda. Os outro sete, incluindo o líder de Pazolini na Câmara, Duda Brasil (União Brasil), votaram para derrubar o veto. Faltaria um e definitivo voto. E ele veio do presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos). Em projetos de lei, ele não vota, a não se em caso de empate. Desde maio, Piquet se colocava, em entrevistas e discursos, contra o reajuste salarial.
Na apreciação de vetos, porém, cabe ao chefe do Legislativo municipal se posicionar oficialmente. Aliado e correligionário do prefeito, o vereador selou o destino do reajuste nesta segunda. Em até 48h, a lei vai ser promulgada por Piquet.
[coluna Letícia Gonçalves]

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