O voto decisivo para derrubar veto de Pazolini ao reajuste salarial de vereadores

Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Na segunda-feira (12), a Câmara de Vitória derrubou o veto do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e manteve o aumento de salário dos vereadores de R$ 8,9 mil para R$ 17,6 mil a partir da próxima legislatura, em 2025. Eles também terão direito a 13º salário, benefício que atualmente não está previsto na legislação da Capital. É o fim de um cabo de guerra entre os vereadores e o chefe do Executivo municipal. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. Ela explica o contexto da votação:

Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - 07-06-23

O veto somente poderia ser rejeitado se ao menos oito dos 15 vereadores se posicionassem contra o prefeito. Como exatamente oito votaram a favor do projeto de lei, em maio, bastaria que esses mesmos parlamentares se expusessem à crítica pública mais uma vez em prol de uma pauta impopular.

Entre os favoráveis ao aumento, contudo, um, Chico Hosken (Podemos), não compareceu à sessão desta segunda. Os outro sete, incluindo o líder de Pazolini na Câmara, Duda Brasil (União Brasil), votaram para derrubar o veto. Faltaria um e definitivo voto. E ele veio do presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos). Em projetos de lei, ele não vota, a não se em caso de empate. Desde maio, Piquet se colocava, em entrevistas e discursos, contra o reajuste salarial.

Na apreciação de vetos, porém, cabe ao chefe do Legislativo municipal se posicionar oficialmente. Aliado e correligionário do prefeito, o vereador selou o destino do reajuste nesta segunda. Em até 48h, a lei vai ser promulgada por Piquet.