O silêncio de Paulo Hartung: ex-governador ainda não declarou voto no 2° turno

O voto é secreto. Assim, ninguém é obrigado a dizer em quem vai votar. É comum, entretanto, que líderes políticos o façam. É uma forma de se posicionar, escolher um lado e contribuir para a eleição de alguém em quem acredita, por convicção, ou para barrar alguém que seria pior que a alternativa. Desde que deixou o governo do Espírito Santo, em 2018, o ex-governador Paulo Hartung, que também saiu do MDB e está sem partido, parou de participar abertamente da política local. Em relação à corrida pelo Palácio do Planalto, ele sempre defendeu uma terceira via, ou "centro expandido", alguém viável que pudesse ser alçado ao cargo em oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Lula (PT).