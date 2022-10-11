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CBN e a Política

O silêncio de Paulo Hartung: ex-governador ainda não declarou voto no 2° turno

Crítico da gestão Bolsonaro, ele endossava Simone Tebet (MDB) no 1° turno. No ES, Renato Casagrande (PSB), ex-aliado com o qual rompeu, disputa contra o bolsonarista Manato (PL)

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 11:27

Publicado em 

11 out 2022 às 11:27
Ex-governador Paulo Hartung em entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura
Ex-governador Paulo Hartung em entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura Crédito: Reprodução/TV Cultura
O voto é secreto. Assim, ninguém é obrigado a dizer em quem vai votar. É comum, entretanto, que líderes políticos o façam. É uma forma de se posicionar, escolher um lado e contribuir para a eleição de alguém em quem acredita, por convicção, ou para barrar alguém que seria pior que a alternativa. Desde que deixou o governo do Espírito Santo, em 2018, o ex-governador Paulo Hartung, que também saiu do MDB e está sem partido, parou de participar abertamente da política local. Em relação à corrida pelo Palácio do Planalto, ele sempre defendeu uma terceira via, ou "centro expandido", alguém viável que pudesse ser alçado ao cargo em oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Lula (PT). 
Até agora, Hartung não se manifestou em relação a votar em Lula ou em Bolsonaro. Ou se vai ficar neutro na disputa em segundo turno. O mesmo vale para a corrida local. Hartung foi procurado pela coluna nos últimos dias e questionado a respeito do posicionamento no segundo turno, no país e no estado. A pergunta é se ele vai apoiar algum candidato. Em resposta, silêncio. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política -11-10-22

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