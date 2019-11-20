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O que está em jogo ao mudar data da eleição do comando da Assembleia

Ouça a análise do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 19:39

Publicado em 

20 nov 2019 às 19:39
Deputados em plenário na Assembleia Legislativa Crédito: Leo Junior/Divulgação
Neste quadro "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas analisa o projeto de mudança na Constituição Estadual para alterar a data de realização da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Vitor conta que o projeto mostra habilidade política do presidente Erik Musso por conta da possibilidade de o plenário da Casa sofrer alterações com as próximas eleições municipais. "Temos a perspectiva de que vários deputados irão concorrer às prefeituras de suas cidades e, com isso, seriam chamados seus suplentes", diz. Ouça a análise completa:
CBN E A POLÍTICA

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