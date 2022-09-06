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CBN e a Política

O que dizem as pesquisas sobre a disputa para o Palácio Anchieta e Senado

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 11:00

Publicado em 

06 set 2022 às 11:00
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo Crédito: Governo ES/Divulgação
Se a eleição fosse hoje, o governador Renato Casagrande (PSB) seria reeleito no Espírito Santo, em primeiro turno, com 62% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada na última sexta-feira (2). Os votos válidos são calculados excluindo as intenções de voto em branco e nulo e os indecisos. É a forma como a Justiça Eleitoral divulga o resultado das urnas. Isso não é garantia de que o socialista vai ser reconduzido ao comando do Palácio Anchieta de uma tacada só. A pesquisa mostra o cenário e a tendência de hoje, não advinha o futuro. Faltam poucas semanas para o dia da votação. Isso é pouco e muito ao mesmo tempo. Pouco para os adversários do socialista tentarem virar o jogo. Muito para Casagrande, que tem que segurar o placar. Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves analisa a corrida para o Palácio Anchieta e também para o Senado. 
CBN e a Política - 06-09-22

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