O que Casagrande disse sobre a prisão de Bolsonaro

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a análise de que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida no último sábado (22), provocou reações de aliados e adversários. Mas até que ponto pode afetar as eleições de 2026? O governador Renato Casagrande (PSB) avalia que vai haver, sim, um impacto, mas nada além do esperado desde a condenação do ex-presidente, em setembro, por tentativa de golpe de Estado. "Acho que não tem muita mudança, porque, com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, isso já era uma expectativa", afirmou o governador. "Lógico, isso inflama os defensores do ex-presidente, que se movimentarão e estão se movimentando, mas não acredito que haja um impacto diferente do que já teve após a condenação", completou. Ouça a conversa completa!