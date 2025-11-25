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CBN e a Política

O que Casagrande disse sobre a prisão de Bolsonaro

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 11:35

Publicado em 

25 nov 2025 às 11:35
O ex-presidente Jair Bolsonaro na saída de hospital em Brasília, após passar por procedimentos em setembro de 2025
ex-presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a análise de que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorrida no último sábado (22), provocou reações de aliados e adversários. Mas até que ponto pode afetar as eleições de 2026? O governador Renato Casagrande (PSB) avalia que vai haver, sim, um impacto, mas nada além do esperado desde a condenação do ex-presidente, em setembro, por tentativa de golpe de Estado. "Acho que não tem muita mudança, porque, com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, isso já era uma expectativa", afirmou o governador. "Lógico, isso inflama os defensores do ex-presidente, que se movimentarão e estão se movimentando, mas não acredito que haja um impacto diferente do que já teve após a condenação", completou. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 25-11-25.mp3

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