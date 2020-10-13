O Cordel dos Candidatos a Prefeitura de Vila Velha

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz como destaque a disputa pela prefeitura de Vila Velha. Vogas passa pelo perfil dos onze candidatos na disputa. Confira!
CBN e a Política - 13-10-20
Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 13:18
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