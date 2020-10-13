Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A POLÍTICA

O Cordel dos Candidatos a Prefeitura de Vila Velha

Não é time de várzea / Mas tem onze jogadores / Todos já estão na área / Em busca dos eleitores / Por meio deste cordel / Vos damos a escalação / Quem integra esse plantel / No jogo da eleição?

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 13:18

Publicado em 

13 out 2020 às 13:18
Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz como destaque a disputa pela prefeitura de Vila Velha. Vogas passa pelo perfil dos onze candidatos na disputa. Confira!
CBN e a Política - 13-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados