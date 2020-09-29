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CBN E A POLÍTICA

Número de candidatos a prefeito na GV mais que dobra em quatro anos

Ouça a análise de Vitor Vogas

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 11:13

Publicado em 

29 set 2020 às 11:13
A disputa pelas prefeituras promete ser ainda mais acirrada nas eleições deste ano. Isso porque foi de 271 - em 2016, para 372 - em 2020, o número de candidatos na corrida eleitoral pelo comandos executivos dos municípios capixabas. São 4,77 candidatos por vaga, de acordo com os cálculos feitos com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. Na Grande Vitória, o número de candidatos a prefeito mais que dobra em quatros anos: são 52 este ano contra 23 no último pleito. O número considerável de pessoas disputando as prefeituras é o assunto de Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. O comentarista explica o por quê deste aumento de candidaturas. Acompanhe!
CBN e a Politica - 29-09-20.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
- Candidatos na Grande Vitória:
Em 2020: 52 (média: 10,4)
Em 2016: 23 (média 4,6)
- Número de candidatos a prefeito nas principais cidades do ES:
Cariacica: 14
Vitória: 13
Cachoeiro: 12
Vila Velha: 11
São Mateus: 10
Colatina: 10
Guarapari: 10
Serra: 8
Aracruz: 7
Viana: 6
Linhares: 6
 

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