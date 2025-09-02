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CBN e a Política

Novas movimentações visando à disputa ao Senado em 2026

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 02 de Setembro de 2025 às 10:58

Publicado em 

02 set 2025 às 10:58
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo Vellozo Lucas Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas é o mais novo pré-candidato ao Senado no Espírito Santo. O lançamento do nome dele foi oficializado, na última semana, pelo presidente nacional dos tucanos, Marconi Perillo, em Vitória. Antes, Perillo, Luiz Paulo e o presidente estadual do PSDB, deputado estadual Vandinho Leite, estiveram no Palácio Anchieta, onde foram recebidos pelo governador Renato Casagrande (PSB) e pelo vice, Ricardo Ferraço (MDB). A ideia é que Luiz Paulo integre a chapa liderada por Ricardo, pré-candidato ao Palácio, e Casagrande, provavelmente também pré-candidato ao Senado. No ano que vem, duas vagas de senador vão estar em disputa em cada estado, por isso, um mesmo grupo político pode lançar dois nomes. De acordo com os tucanos, o apoio ao projeto eleitoral de Casagrande e Ricardo está garantido, ainda que Luiz Paulo não seja ungido por eles como candidato ao Senado na chapa, posto cobiçado também por outros casagrandistas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política -02-09-25.mp3

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