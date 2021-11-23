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CBN e a Política

Naufrágio: a operação que abalou o Judiciário pode, finalmente, ter um rumo

Ouça a análise na coluna da jornalista Letícia Gonçalves

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:18

Publicado em 

23 nov 2021 às 12:18
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra 26 acusados, entre eles um desembargador do TJES, está na pauta da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, mas já houve outros adiamentos. De acordo com o andamento processual da Ação Penal 623, no dia 1º de dezembro a Corte Especial do Tribunal deve decidir se recebe ou não a ação em relação a 26 denunciados, entre eles um desembargador do Tribunal de Justiça (TJES). Em agosto de 2018 o caso também foi pautado, mas acabou adiado. Adiamento, aliás, é o que mais ocorre. A operação que prendeu desembargadores, advogados e servidores do Judiciário foi deflagrada em dezembro de 2008 pela Polícia Federal.
CBN e a Política - Leticia Gonçalves - 23-11-21.mp3

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