Naufrágio: a operação que abalou o Judiciário pode, finalmente, ter um rumo

A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra 26 acusados, entre eles um desembargador do TJES, está na pauta da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, mas já houve outros adiamentos. De acordo com o andamento processual da Ação Penal 623, no dia 1º de dezembro a Corte Especial do Tribunal deve decidir se recebe ou não a ação em relação a 26 denunciados, entre eles um desembargador do Tribunal de Justiça (TJES). Em agosto de 2018 o caso também foi pautado, mas acabou adiado. Adiamento, aliás, é o que mais ocorre. A operação que prendeu desembargadores, advogados e servidores do Judiciário foi deflagrada em dezembro de 2008 pela Polícia Federal.