Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Movimentações políticas: Contarato no PT e Erick Musso pré-candidato ao governo

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 11:19

Publicado em 

14 dez 2021 às 11:19
Senador Fabiano Contarato, durante sessão da CPI da Pandemia
Senador Fabiano Contarato, durante sessão da CPI da Pandemia Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Nesta edição do CBN e a Política, Letícia Gonçalves destaca as movimentações políticas no Espírito Santo nas últimas horas. De um lado, o senador Fabiano Contarato anunciou, nesta segunda-feira (13), sua saída da Rede, partido pelo qual foi eleito em 2018, e filiação ao PT. Ainda no universo político, o partido Republicanos oficializou, também nesta segunda (13), o nome de Erick Musso como pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Musso é deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Ouça a análise completa!
CBN e a Politica - 14-12-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados