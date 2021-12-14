Movimentações políticas: Contarato no PT e Erick Musso pré-candidato ao governo

Nesta edição do CBN e a Política, Letícia Gonçalves destaca as movimentações políticas no Espírito Santo nas últimas horas. De um lado, o senador Fabiano Contarato anunciou, nesta segunda-feira (13), sua saída da Rede, partido pelo qual foi eleito em 2018, e filiação ao PT. Ainda no universo político, o partido Republicanos oficializou, também nesta segunda (13), o nome de Erick Musso como pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Musso é deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Ouça a análise completa!