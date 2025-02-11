Movimentações: o que levou a mudanças no secretariado de Casagrande

Desde o início do ano, o governador Renato Casagrande (PSB) fez cinco mudanças no secretariado. Seriam seis, mas o Podemos decidiu não indicar ninguém para compor o primeiro escalão depois que o chefe do Executivo estadual preferiu não convidar o deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do partido, para compor a equipe. Casagrande impediu, dessa forma, que o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho (PL) assumisse o mandato de Gilson em Brasília como suplente. Agora, as alterações no comando das pastas estão concluídas, de acordo com o governador. "A não ser que o Podemos decida indicar alguém depois, eram essas as mudanças", afirmou Casagrande à coluna da jornalista Letícia Gonçalves, de "A Gazeta", no domingo (9). Mas qual o motivo por trás dessa reforma administrativa? A resposta está no perfil dos novos secretários.