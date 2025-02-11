Movimentações: o que levou a mudanças no secretariado de Casagrande

Desde o início do ano, o governador Renato Casagrande (PSB) fez cinco mudanças no secretariado. Seriam seis, mas o Podemos decidiu não indicar ninguém para compor o primeiro escalão depois que o chefe do Executivo estadual preferiu não convidar o deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do partido, para compor a equipe. Casagrande impediu, dessa forma, que o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho (PL) assumisse o mandato de Gilson em Brasília como suplente. Agora, as alterações no comando das pastas estão concluídas, de acordo com o governador. "A não ser que o Podemos decida indicar alguém depois, eram essas as mudanças", afirmou Casagrande à coluna da jornalista Letícia Gonçalves, de "A Gazeta", no domingo (9). Mas qual o motivo por trás dessa reforma administrativa? A resposta está no perfil dos novos secretários.
Entraram para o time o deputado estadual licenciado Tyago Hoffmann (PSB), na Secretaria de Saúde; o então subsecretário Marcos Soares (PP), na de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano; o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT), que vai ser nomeado na pasta de Desenvolvimento na quarta-feira (12); o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho (PSB), no comando da Secretaria de Turismo, e o ex-prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB), à frente da recém-criada Secretaria de Recuperação do Rio Doce. Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
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[fonte: coluna Letícia Gonçalves - A Gazeta]