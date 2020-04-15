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CBN E A POLÍTICA

Movimentações do PSL em Cariacica e impactos nas eleições municipais

A análise é do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 18:16

Publicado em 

15 abr 2020 às 18:16
Vista de Cariacica Crédito: Prefeitura Municipal de Cariacica/Reprodução/Facebook
Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz mais detalhes que envolvem a movimentação política na cidade de Cariacica. Vogas explica que o candidato do Partido Social Liberal (PSL) à prefeitura foi substituído: sai o Subtenente Assis e entra o vereador Joel da Costa, que era do Cidadania, partido do prefeito Juninho.
"Joel da Costa é amigo dos novos 'donos' do PSL no ES, o deputado estadual Alexandre Quintino e o federal Josias da Vitória. Os três são ligados à Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES). Com isso, Assis deve ir para o PRTB, um partido nanico", analisa. Entenda mais detalhes de como essa movimentação no PSL impacta no cenário eleitoral da cidade. Ouça:
CBN E A POLÍTICA - 15-04-20

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