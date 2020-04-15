Movimentações do PSL em Cariacica e impactos nas eleições municipais

Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz mais detalhes que envolvem a movimentação política na cidade de Cariacica. Vogas explica que o candidato do Partido Social Liberal (PSL) à prefeitura foi substituído: sai o Subtenente Assis e entra o vereador Joel da Costa, que era do Cidadania, partido do prefeito Juninho.

"Joel da Costa é amigo dos novos 'donos' do PSL no ES, o deputado estadual Alexandre Quintino e o federal Josias da Vitória. Os três são ligados à Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES). Com isso, Assis deve ir para o PRTB, um partido nanico", analisa. Entenda mais detalhes de como essa movimentação no PSL impacta no cenário eleitoral da cidade. Ouça: