MDB capixaba: novas eleições, antiga rivalidade

As desavenças partidárias não se restringem somente a partidos políticos opostos, mas também acontecem internamente. É o caso de Lelo Coimbra, atual presidente estadual do MDB, e Marcelino Fraga, que encabeça a chapa adversária de Coimbra na disputa pelo comando do Diretório Regional do MDB, marcada para o próximo domingo (30).

Essa não é a primeira vez que um episódio semelhante acontece entre os dois. Entre 2006 e 2007, Lelo e Marcelino já se disputaram o comando da sigla no Espírito Santo, invertendo-se apenas os papéis atuais: Marcelino era então o presidente, e Lelo, o desafiante. Nesta quarta-feira, Vitor Vogas dá detalhes e analisa o páreo pelo comando do MDB capixaba.