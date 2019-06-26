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MDB capixaba: novas eleições, antiga rivalidade

É o caso de Lelo Coimbra, atual presidente estadual do MDB, e Marcelino Fraga, que encabeça a chapa adversária de Coimbra na disputa pelo comando do Diretório Regional do MDB, marcada para o próximo domingo (30)

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 18:19

Publicado em 

26 jun 2019 às 18:19
As desavenças partidárias não se restringem somente a partidos políticos opostos, mas também acontecem internamente. É o caso de Lelo Coimbra, atual presidente estadual do MDB, e Marcelino Fraga, que encabeça a chapa adversária de Coimbra na disputa pelo comando do Diretório Regional do MDB, marcada para o próximo domingo (30).
Essa não é a primeira vez que um episódio semelhante acontece entre os dois. Entre 2006 e 2007, Lelo e Marcelino já se disputaram o comando da sigla no Espírito Santo, invertendo-se apenas os papéis atuais: Marcelino era então o presidente, e Lelo, o desafiante. Nesta quarta-feira, Vitor Vogas dá detalhes e analisa o páreo pelo comando do MDB capixaba.
CBN E A POLÍTICA - 26-06-19.mp3

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