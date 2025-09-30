Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Manato bate à porta de três partidos para tentar ser candidato ao Senado

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 30 de Setembro de 2025 às 11:41

Publicado em 

30 set 2025 às 11:41
Manato concede entrevista em seu comitê após o anúncio da derrota
Manato  Crédito: Fernando Madeira
O ex-deputado federal Carlos Manato conseguiu chegar ao segundo turno das eleições de 2022 na disputa pelo governo do Espírito Santo e tenta emplacar, para 2026, uma candidatura ao Senado. Com isso em mente, bateu à porta de três partidos somente na última segunda-feira (29) e tem outras reuniões a realizar. Em entrevista à nossa comentarista Letícia Gonçalves, porém, ele admitiu que "está difícil". Ele considerou "boas" as conversas com Novo, PRD e PP, realizadas nesta segunda e já agendou outra, com o DC, mas segue sem uma legenda que garanta espaço para que dispute a cadeira de senador. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Politica - 30-09-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados