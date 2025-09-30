Manato bate à porta de três partidos para tentar ser candidato ao Senado

O ex-deputado federal Carlos Manato conseguiu chegar ao segundo turno das eleições de 2022 na disputa pelo governo do Espírito Santo e tenta emplacar, para 2026, uma candidatura ao Senado. Com isso em mente, bateu à porta de três partidos somente na última segunda-feira (29) e tem outras reuniões a realizar. Em entrevista à nossa comentarista Letícia Gonçalves, porém, ele admitiu que "está difícil". Ele considerou "boas" as conversas com Novo, PRD e PP, realizadas nesta segunda e já agendou outra, com o DC, mas segue sem uma legenda que garanta espaço para que dispute a cadeira de senador. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista. Ouça a conversa completa!