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Majeski analisa permanência no PSB e candidatura para prefeitura

Deputado estadual Sérgio Majeski pode deixar PSB para entrar na corrida pela Capital

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 19:40

Publicado em 

27 set 2019 às 19:40
Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest
Neste quadro "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas analisa movimentações que visam as próximas eleições, como a relação do deputado estadual Sérgio Majeski e o partido dele, o PSB. A legenda é a mesma do governador Renato Casagrande e o parlamentar dá sinais de que pretende se lançar candidato a prefeito de Vitória. Para tanto, é preciso observar a forte aliança que o partido tem com o PPS, do atual prefeito Luciano Rezende, que tem como pré-candidato o deputado estadual Fabrício Gandini. Para garantir candidatura, Majeski estuda migrar para a Rede Sustentabilidade, onde teria legenda garantida para entrar nessa disputa.
Confira a análise:
CBN e a Política - 27-09-19

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