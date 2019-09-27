Majeski analisa permanência no PSB e candidatura para prefeitura

Neste quadro "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas analisa movimentações que visam as próximas eleições, como a relação do deputado estadual Sérgio Majeski e o partido dele, o PSB. A legenda é a mesma do governador Renato Casagrande e o parlamentar dá sinais de que pretende se lançar candidato a prefeito de Vitória. Para tanto, é preciso observar a forte aliança que o partido tem com o PPS, do atual prefeito Luciano Rezende, que tem como pré-candidato o deputado estadual Fabrício Gandini. Para garantir candidatura, Majeski estuda migrar para a Rede Sustentabilidade, onde teria legenda garantida para entrar nessa disputa.