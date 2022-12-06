Mais dois vereadores na Câmara Municipal da Serra para quê?

A Câmara Municipal da Serra, a partir de 2025, vai ter mais dois edis. De 23, o número de vereadores vai passar para 25. Isso foi aprovado, em segundo turno e de forma definitiva, nesta segunda-feira (5), de surpresa e bem rapidamente. À parte a falta de transparência, eis a decisão em si. Por que a cidade precisa de mais vereadores? Legalmente, é possível. Pelo tamanho da população serrana, a Constituição Federal permite que o município tenha até 25 representantes na Casa. Ou seja, esse número é o limite, não uma obrigação. Ouça a análise da colunista Letícia Gonçalves.