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CBN e a Política

Mais dois vereadores na Câmara Municipal da Serra para quê?

A partir de 2025, a Câmara da cidade vai contar com 25, em vez dos 23 parlamentares atuais

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 11:40

Publicado em 

06 dez 2022 às 11:40
Câmara da Serra
Câmara da Serra Crédito: Vitor Jubini
A Câmara Municipal da Serra, a partir de 2025, vai ter mais dois edis. De 23, o número de vereadores vai passar para 25. Isso foi aprovado, em segundo turno e de forma definitiva, nesta segunda-feira (5), de surpresa e bem rapidamente. À parte a falta de transparência, eis a decisão em si. Por que a cidade precisa de mais vereadores? Legalmente, é possível. Pelo tamanho da população serrana, a Constituição Federal permite que o município tenha até 25 representantes na Casa. Ou seja, esse número é o limite, não uma obrigação. Ouça a análise da colunista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - 06-12-22 .mp3

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