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CBN e a Política

Lula deve vir ao ES esta semana: saiba o que prevê a visita

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 11:34

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29 abr 2025 às 11:34
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Complexo Industrial da Nissan do Brasil e cumprimentos a trabalhadoras e trabalhadores. Complexo Industrial da Nissan – Resende - RJ.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Complexo Industrial da Nissan do Brasil e cumprimentos a trabalhadoras e trabalhadores. Complexo Industrial da Nissan – Resende - RJ. Crédito: Ricardo Stuckert / PR
O presidente Lula (PT) afirmou, em fevereiro, que faria uma visita ao Espírito Santo, o que, até agora, não se confirmou. Mas a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República já avisou à deputada federal Jack Rocha, presidente estadual do PT, que uma data está pré-agendada: o presidente deve ir a Linhares nesta sexta-feira (2). O ofício trata da "possibilidade da viagem" do presidente, "para entrega de 917 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, Residencial Mata do Cacau". "A confirmação da agenda, bem como a programação, estão em fase de elaboração", informou a secretaria, ainda no ofício. As casas do Residencial Mata do Cacau começaram a ser construídas em 2010, ou seja, no último ano do segundo mandato de Lula à frente do governo federal. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política -29-04-25.mp3

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