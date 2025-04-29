Lula deve vir ao ES esta semana: saiba o que prevê a visita

O presidente Lula (PT) afirmou, em fevereiro, que faria uma visita ao Espírito Santo, o que, até agora, não se confirmou. Mas a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República já avisou à deputada federal Jack Rocha, presidente estadual do PT, que uma data está pré-agendada: o presidente deve ir a Linhares nesta sexta-feira (2). O ofício trata da "possibilidade da viagem" do presidente, "para entrega de 917 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, Residencial Mata do Cacau". "A confirmação da agenda, bem como a programação, estão em fase de elaboração", informou a secretaria, ainda no ofício. As casas do Residencial Mata do Cacau começaram a ser construídas em 2010, ou seja, no último ano do segundo mandato de Lula à frente do governo federal. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves.