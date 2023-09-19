Luiz Paulo, Camila Valadão, Pazolini... As movimentações eleitorais em Vitória para 2024

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as movimentações eleitorais que já envolvem a disputa à prefeitura de Vitória em 2024. Entre as mais recentes, a volta de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) ao jogo eleitoral. O ex-prefeito de Vitória, agora presidente municipal do PSDB, é um dos pré-candidatos do partido para disputar em 2024. Em 2020, de volta ao PSDB, ele ensaiou a candidatura a prefeito, mas a sigla escolheu Neuzinha de Oliveira para concorrer. Hoje, o ex-prefeito é subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional no governo Renato Casagrande (PSB). A subsecretaria está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, que tem o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) como titular. Outra movimentação é da deputada estadual Camila Valadão (Psol). A deputada estadual é pré-candidata à prefeitura da capital do ES. Ela teve a sua pré-candidatura aprovada, por consenso, na manhã do último sábado (16) em congresso estadual, realizado na Capital.