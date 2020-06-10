"Lockdown" será decretado assim que ocupação de leitos atingir 90%

Na edição desta quarta-feira (10) do CBN e a Política, o comentarista Vitor Vogas traz detalhes sobre o possível decreto de "risco extremo" para o novo coronavírus no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa às 17 horas, apresentou à sociedade capixaba as medidas que serão adotadas pelo governo do Estado caso a taxa estadual de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 no SUS ultrapasse a marca de 90% e municípios ingressem em quadro mais crítico na Matriz de Risco. Segundo a apuração de Vogas, Casagrande não anuncia o "Plano Risco Extremo" como uma decisão já tomada, mas como uma decisão que será tomada imediatamente caso a situação se agrave e a ocupação de unidades de terapia intensiva ultrapasse o limite estipulado. Ouça!