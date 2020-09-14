Lista de pré-candidatos: um raio-X das convenções na Grande Vitória

Termina na próxima quarta-feira (16) o prazo para a realização de convenções partidárias para a escolha de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições de 2020. Diante desse cenário, o comentarista de política Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política, apresenta o panorama das eleições capixabas e apresenta e analisa a lista com os pré-candidatos a prefeito já lançados em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ouça!
CBN e a Politica - 14-09-20
LISTA DE CANDIDATOS JÁ LANÇADOS NAS CONVENÇÕES DOS RESPECTIVOS PARTIDOS
VITÓRIA
- Coronel Nylton Rodrigues (Novo): é policial militar de carreira e foi secretário estadual de Segurança
- Mazinho dos Anjos (PSD): é vereador
- Cleber Felix (DEM): é vereador
- Sérgio Sá (PSB): é vice-prefeito de Vitória
- Namy Chequer (PCdoB): é ex-vereador
- Gilbertinho Campos (PSOL): é historiador e militante do movimento negro
VILA VELHA
- Dalton Morais (Novo): é professor de Direito e procurador da Advocacia-Geral da União
- Amarildo Lovato (PSL): é administrador e ex-presidente do partido no Espírito Santo
- Arnaldinho Borgo (Podemos): é vereador
- Rafael Primo (Rede): é empresário
- Hudson Leal (Republicanos): é deputado estadual
SERRA
- Luciana Malini (PP): é ex-secretária municipal de Políticas para as Mulheres
- Fábio Duarte (Rede): é vereador
- Vandinho Leite (PSDB): é deputado estadual
- Bruno Lamas (PSB): é deputado estadual
- Gracimeri Gaviorno (PSC): é delegada aposentada e ex-chefe da Polícia Civil
CARIACICA
- Euclério Sampaio (DEM): é deputado estadual
- Ivan Bastos (MDB): é pastor
- Celso Andreon (PSD): é vereador
- Hélcio Couto (PP): é médico
- Joel da Costa (PSL): é vereador
- Saulo Andreon (PSB): é vereador
- Dr. Motta (DC): é médico
- Sérgio Lopes de Assis (PTB): é subtenente do Corpo de Bombeiros