Liminar do STF e a reeleição de Musso ao comando da Ales; entenda

A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo pode ser considerada vencida pelo atual presidente, Erick Musso (Republicanos). Mas um novo capítulo envolvendo o assunto, nesta semana, é se a reeleição de Musso corre risco jurídico.

Isso por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que após impedir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, proibiu também, na última segunda-feira (25), a posse do já reeleito presidente da Assembleia de Roraima. Como fica a situação capixaba? Assunto para Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. Ouça!