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LEGISLATIVO CAPIXABA

Liminar do STF e a reeleição de Musso ao comando da Ales; entenda

Ouça a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:53

Publicado em 

29 jan 2021 às 17:53
Erick Musso é candidato à reeleição para a presidência da Assembleia Legislativa Crédito: Amarildo
A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo pode ser considerada vencida pelo atual presidente, Erick Musso (Republicanos). Mas um novo capítulo envolvendo o assunto, nesta semana, é se a reeleição de Musso corre risco jurídico.
CBN e a Politica - 29-01-21.mp3
Isso por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que após impedir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, proibiu também, na última segunda-feira (25), a posse do já reeleito presidente da Assembleia de Roraima. Como fica a situação capixaba? Assunto para Vitor Vogas, nesta edição do CBN e a Política. Ouça!

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