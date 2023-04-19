Lei que restringe a circulação de catadores de material reciclável em Vila Velha gera polêmica

O Vicariato para Ação Social Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, coordenado pelo padre Kelder Brandão, já havia criticado, por meio de uma carta pública, a lei que restringe a circulação de catadores de material reciclável em Vila Velha. A norma foi proposta pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) e aprovada pela Câmara Municipal. Na manhã de segunda-feira (17), o padre decidiu tratar do assunto em meio à Festa da Penha, realizada justamente em Vila Velha. Na homilia que proferiu na missa com pastorais sociais, Kelder Brandão afirmou que a lei é "infame" e foi feita pelos que "têm nojo dos pobres". Ele adotou termos duros. A lei municipal 6.803, publicada no Diário Oficial de Vila Velha no dia 28 de março, proíbe a circulação de carrinhos de catadores de material reciclável no Centro e na maioria das vias da cidade. Tema para análise da comentarista Letícia Gonçalves, nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!