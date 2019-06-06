Kleber Andrade: uma análise sobre a utilização do estádio estadual

Palco de eventos esportivos, e que já recebeu até o show de um ex-beatle - Paul McCartney - o estádio Kleber Andrade têm dado dor de cabeça ao Governo do Estado. Inaugurado no final de 2014, inacabado, com o custo de R$ 180 milhões para os cofres, o ‘Klebão’, atualmente, atrai pouca gente e muitos prejuízos para o contribuinte capixaba.

Desde janeiro de 2015, até agora, o gasto do Estado com o Kleber Andrade foi de R$ 7,4 milhões, porém o estádio só gerou menos de 5% da receita necessária para cobrir esse valor. O governador Renato Casagrande, à reportagem de A Gazeta, evitou a palavra “preocupante” para definir a situação do local, mas afirmou que, nos últimos quatro anos, o estádio ficou entregue às moscas. Confira a análise de Vitor Vogas sobre o assunto: