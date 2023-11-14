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CBN e a Política

Justiça julga como legal portaria que limita atendimento jurídico dos advogados a detentos

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 11:11

Publicado em 

14 nov 2023 às 11:11
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação/Sejus
Uma portaria da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) publicada em maio deste ano causou controvérsia e o protesto de advogados no Espírito Santo. A ideia da Sejus é regulamentar a visita de advogados a internos do sistema prisional capixaba, por exemplo, ao estabelecer horários — das 7h às 20h em dias úteis. Agora, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) julgou como legal a portaria que limita o atendimento jurídico dos advogados a detentos. No entanto, suspendeu a restrição dos finais de semana, atendo ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 14-11-23.mp3

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