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CBN e a Política

Juiz do ES é processado por deixar servidora trabalhar de Portugal

Ouça a participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 11:41

Publicado em 

05 set 2023 às 11:41
Valeriano Cezário Bolzan, juiz titular de Venda Nova do Imigrante
Valeriano Cezário Bolzan, juiz titular de Venda Nova do Imigrante Crédito: Edson Chagas - Política/GZ - 18/06/2014
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que o juiz titular da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, Valeriano Cezário Bolzan, é alvo de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) por ter autorizado que uma servidora lotada na comarca trabalhasse diretamente de Portugal. Entre agosto de 2015 e julho de 2016, a mulher, que ocupa o cargo de analista judiciário, exerceu as atividades a partir do país europeu. Quando voltou, passou a trabalhar de casa, em Vitória.
De acordo com a defesa do juiz, a função da servidora era minutar sentenças relativas a processos cíveis e, enquanto esteve em Portugal, registrou 450 minutas, o que foi comprovado em registros oficiais. O problema é que o trabalho remoto somente foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) em 2021. Essa modalidade ganhou impulso após a pandemia de Covid-19.
Em sustentação oral na sessão do Pleno do TJES, o advogado Vinicius Sant'Anna, que defende o juiz, afirmou que o magistrado, ao autorizar o trabalho remoto à servidora, teve o objetivo de manter a produtividade da Vara. A funcionária pediria licença sem remuneração para acompanhar o marido em Portugal, onde ele cursaria mestrado. Como a analista era responsável por fazer minutas de sentenças complexas, Valeriano Bolzan preferiu mantê-la em atividade, em teletrabalho.
Este é o segundo PAD a que Valeriano Cezário Bolzan responde. Está em andamento ainda o processo em que ele é acusado de atuar como empresário do ramo do agronegócio e deixar o trabalho na Vara de lado, entre outras irregularidades. Neste caso, o relator, desembargador Raphael Câmara, votou para que ele seja punido com a pena máxima, a aposentadoria compulsória. O juiz está afastado das funções, por determinação do TJES, desde novembro de 2022.
CBN - CBN e a Política - 05-09-23.mp3

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