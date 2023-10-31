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CBN e a Política

João Coser é confirmado pelo PT como pré-candidato em Vitória

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 11:37

Publicado em 

31 out 2023 às 11:37
Deputado estadual João Coser (PT)
Deputado estadual João Coser (PT) Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Na última semana, o Partido dos Trabalhadores confirmou a pré-candidatura do atual deputado estadual João Coser à prefeitura de Vitória em 2024. Coser já foi prefeito durante dois mandatos, de 2005 a 2012. Quando tentou assumir o pleito outra vez, em 2020, foi derrotado por Lorenzo Pazolini, do Republicanos. Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves analisa se o cenário atual é diferente do de três anos atrás, quando João Coser não foi eleito. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 31-10-23.mp3

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