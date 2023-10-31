João Coser é confirmado pelo PT como pré-candidato em Vitória

Na última semana, o Partido dos Trabalhadores confirmou a pré-candidatura do atual deputado estadual João Coser à prefeitura de Vitória em 2024. Coser já foi prefeito durante dois mandatos, de 2005 a 2012. Quando tentou assumir o pleito outra vez, em 2020, foi derrotado por Lorenzo Pazolini, do Republicanos. Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves analisa se o cenário atual é diferente do de três anos atrás, quando João Coser não foi eleito. Ouça a conversa completa!