ICMS e royalties desabam e vão impactar a receita do ES neste ano

Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz mais detalhes do tema que ele abordou no início desta semana em nossa programação: os efeitos da pandemia do coronavírus na economia do Espírito Santo. Vogas traz como destaque a previsão de R$ 3,4 bilhões a menos no caixa do Estado. Entre os dois fatores indicados pelo comentarista para a queda da arrecadação da economia local estão dois fatores: ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) e os royalties. Até o fim deste ano, devem ser menos R$ 2 bilhões da parte do ICMS e R$ 1,4 bi a menos na arrecadação dos royalties - o desabamento do preço do petróleo impactando no Estado. Confira a análise completa: