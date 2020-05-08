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CBN E A POLÍTICA

ICMS e royalties desabam e vão impactar a receita do ES neste ano

As explicações são do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 18:00

Publicado em 

08 mai 2020 às 18:00
O Estado arrecadou mais de R$ 833 milhões em ICMS nos primeiros 20 dias do ano. Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política o comentarista Vitor Vogas traz mais detalhes do tema que ele abordou no início desta semana em nossa programação: os efeitos da pandemia do coronavírus na economia do Espírito Santo. Vogas traz como destaque a previsão de R$ 3,4 bilhões a menos no caixa do Estado. Entre os dois fatores indicados pelo comentarista para a queda da arrecadação da economia local estão dois fatores: ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) e os royalties. Até o fim deste ano, devem ser menos R$ 2 bilhões da parte do ICMS e R$ 1,4 bi a menos na arrecadação dos royalties - o desabamento do preço do petróleo impactando no Estado. Confira a análise completa:
CBN E A POLÍTICA - 08-05-20

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