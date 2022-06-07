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CBN e a Política

Guerino diz que Casagrande deixou "dinheiro guardado" para ano eleitoral; governador rebate

Assunto para análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 11:16

Publicado em 

07 jun 2022 às 11:16
Guerino Zanon
Guerino Zanon Crédito: Divulgação
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), na última quinta-feira (2), concedeu a primeira entrevista como pré-candidato ao governo do Espírito Santo, com exclusividade à Letícia Gonçalves. Ele não poupou críticas à Renato Casagrande (PSB) e disse que "Casagrande está igual ao Silvio Santos, 'quem quer dinheiro?'", se referindo a série de anúncios de investimentos que estão sendo feitos quase que diariamente pelo governador. O atual chefe do Executivo rebateu: "A acusação de investir muito é uma boa acusação. Sempre vi as pessoas criticarem governos por não estarem fazendo investimento. Agora estão me criticando porque faço muito investimento. Faço mesmo, gosto de trabalhar". Assunto para análise da comentarista, nesta edição do CBN e a Política. Acompanhe!
CBN e a Politica - 07-06-22
A comentarista também destacou que o governador Renato Casagrande (PSB) conversa com lideranças do PT local e espera que os petistas decidam pela aliança com o PSB sem que seja necessária uma imposição por parte da direção nacional. Assim, a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo do Espírito Santo seria retirada em apoio à reeleição de Casagrande.

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