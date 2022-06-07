Guerino diz que Casagrande deixou "dinheiro guardado" para ano eleitoral; governador rebate

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), na última quinta-feira (2), concedeu a primeira entrevista como pré-candidato ao governo do Espírito Santo, com exclusividade à Letícia Gonçalves. Ele não poupou críticas à Renato Casagrande (PSB) e disse que "Casagrande está igual ao Silvio Santos, 'quem quer dinheiro?'", se referindo a série de anúncios de investimentos que estão sendo feitos quase que diariamente pelo governador. O atual chefe do Executivo rebateu: "A acusação de investir muito é uma boa acusação. Sempre vi as pessoas criticarem governos por não estarem fazendo investimento. Agora estão me criticando porque faço muito investimento. Faço mesmo, gosto de trabalhar". Assunto para análise da comentarista, nesta edição do CBN e a Política. Acompanhe!