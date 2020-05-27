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Governo já discute "lockdown" com setores econômicos do ES; entenda

O governo do Estado pretende se reunir, até a próxima sexta-feira (29), com diversos setores para discutir um possível "lockdown""

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 16:50

Publicado em 

27 mai 2020 às 16:50
Aumento do número de casos do novo coronavírus no Espírito Santo pesa na discussão pela determinação de "lockdown" Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas destaca a informação que ele trouxe em primeira mão em sua coluna de "A Gazeta": em meio à crise do novo coronavírus, o governo do Estado já trata um lockdown na Grande Vitória como cenário plausível e pode decretar a medida extrema no mês de junho. Vogas destaca, por exemplo, que o governo pretende se reunir, até a próxima sexta-feira (29), com os porta-vozes das federações que representam indústria, comércio, transportes, agricultura e outros setores econômicos do Espírito Santo para discutir o cenário. Acompanha a análise completa do comentarista!
CBN E A POLÍTICA - 27-05-20

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