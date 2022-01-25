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CBN e a Política

Governo do ES caminha para exigir passaporte de vacina

A análise é da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:10

Publicado em 

25 jan 2022 às 12:10
Coronavírus, Sars-Cov-2, Covid-19, variante, cepa
Circulação da variante Delta no Espírito Santo foi confirmada pelo Ministério da Saúde Crédito: Freepik
Se desde 2020 a pressão sobre o governo Renato Casagrande (PSB) vinha de todos os lados a respeito das medidas de controle da pandemia de Covid-19, em ano eleitoral essa pressão aumenta. Setores econômicos não querem ser afetados por restrições e estão em contato com agentes políticos. Ao mesmo tempo, a variante ômicron avança, desfalcando a força de trabalho e preocupando os sistemas de saúde público e privado.
O governo tem consultado empresários e outros atores para definir, até o final desta semana, novas restrições a serem adotadas. O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), veio a público, em um vídeo, afirmar que é contra "novos fechamentos, novos lockdowns" e que o Legislativo "vai contra essas decisões se elas forem tomadas". A partir desta segunda (24), o governo passou a travar conversas com os setores empresariais para tratar do tema. Tema do comentário de Letícia Gonçalves nesta edição do CBN e a Política. Acompanhe a conversa completa!
CBN e a Politica - 7.02s - 25-01-22

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