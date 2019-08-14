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Governo discute reajuste salarial com servidores

Nos últimos meses, os policiais e bombeiros militares têm pressionado o governo Casagrande por concessão de reajuste salarial. Confira a análise do comentarista político Vitor Vogas

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 19:25

Publicado em 

14 ago 2019 às 19:25
Nesta quarta-feira (14), a vice-governadora Jacqueline Morais se reuniu com servidores que representam o funcionalismo público estadual e reivindicam o reajuste salarial. Em 2019, nenhuma das categorias foi contemplada com aumento.
O mesmo movimento acontece na Polícia Militar do Espírito Santo. O comandante-geral da PMES e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros abriram uma frente de diálogo e de negociação com associações de representação. Nos últimos meses, os policiais e bombeiros militares têm pressionado o governo Casagrande por concessão de reajuste salarial. Confira a análise do comentarista político Vitor Vogas!
CBN e a Política - 14-08-19.mp3

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