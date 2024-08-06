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Fim das convenções: confirmação de Weverson Meireles na disputa pela Prefeitura da Serra

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 12:17

Publicado em 

06 ago 2024 às 12:17
Weverson Meireles e Sérgio Vidigal na inauguação de espaço do PDT, na Serra
Weverson Meireles e Sérgio Vidigal na inauguação de espaço do PDT, na Serra Crédito: Reprodução redes sociais
A convenção do PDT da Serra, na noite desta segunda-feira (5), não teve, no fim das contas, nenhuma surpresa. A comentarista Letícia Gonçalves acertou ao apostar que o prefeito Sérgio Vidigal não tentaria a reeleição e que Weverson Meireles seria confirmado como candidato ao comando do Executivo. O nome de quem vai ocupar a vaga de vice ainda não foi anunciado. Mas por que o evento foi cercado de tanto mistério? Por que havia sinais dúbios sobre quem seria, de fato, o candidato, se o próprio Vidigal havia afirmado, mais de uma vez e com todas as letras, que não disputaria mais um mandato em 2024? Ouça a análise. 
CBN e a Politica - 06-08-24

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