Fim das convenções: confirmação de Weverson Meireles na disputa pela Prefeitura da Serra

A convenção do PDT da Serra, na noite desta segunda-feira (5), não teve, no fim das contas, nenhuma surpresa. A comentarista Letícia Gonçalves acertou ao apostar que o prefeito Sérgio Vidigal não tentaria a reeleição e que Weverson Meireles seria confirmado como candidato ao comando do Executivo. O nome de quem vai ocupar a vaga de vice ainda não foi anunciado. Mas por que o evento foi cercado de tanto mistério? Por que havia sinais dúbios sobre quem seria, de fato, o candidato, se o próprio Vidigal havia afirmado, mais de uma vez e com todas as letras, que não disputaria mais um mandato em 2024? Ouça a análise.